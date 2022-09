Prefeito de Marechal Thaumaturgo adere à campanha de Marcia Bittar

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado, é um dos novos grandes apoiadores da candidatura de Marcia Bittar (PL) ao Senado Federal. Neste domingo, 11, Valdelio gravou um vídeo e declarou apoio oficial à candidatura de Marcia.

“Esse é um momento especial que vamos estar vivendo no país, a escolha das lideranças políticas, dos líderes que vão direcionar as famílias e a população com suas políticas públicas. Quero dizer que a gente vai estar contribuindo com esse projeto para que você, Marcia, possa contribuir com o estado do Acre e com o município de Marechal Thaumaturgo”, pontuou Valdelio.

“A gente sabe da necessidade que tem Marechal Thaumaturgo de ter os investimentos das emendas parlamentares. Nosso município precisa de saneamento, de investimentos na infraestrutura, na educação, de água nas comunidades e é através dos parlamentares que a gente consegue chegar e melhorar a vida do povo” finalizou o prefeito.

Valdelio, prefeito de Marechal Thaumaturgo, se une ao prefeito Tamir de Sá, de Santa Rosa do Purus, Maria Lucinéia, de Tarauacá, Mazinho Serafim, de Sena Madureira, Tião Bocalom, de Rio Branco, Kiefer Cavalcante, de Feijó, Toscano Velozo, de Manoel Urbano, Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, Naudo Ribeiro, de Jordão, Rosana Gomes, de Senador Guiomard, Olavinho, de Acrelândia e Padeiro, do Bujari, prefeitos acreanos que já declararam apoio a candidata Marcia Bittar.