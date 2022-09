Prefeito de Rio Branco representa a Região Norte em encontro no DF

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou, nesta terça-feira (13), em Brasília, do encontro da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), para diretores e presidentes das Associações dos Municípios, de cada Estado federativo do país. O gestor foi o representante de toda a Região Norte.

No encontro, foram debatidos temas e projetos importantes à União, assim como aos Estados e municípios. Como, por exemplo, o piso salarial para o magistério, fisioterapeutas e garis.

Também fora debatido a questão da possível derrubada ao veto presidencial para a compensação do impacto causado pela redução do ICMS cobrado sobre o valor dos combustíveis e, também, o “revalida”, projeto para reconhecer diplomas médicos emitidos no exterior, entre outros temas.