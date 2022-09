Prefeitura assina ordem de serviço de R$ 5 milhões para tapar buracos em ramais de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (29) a assinatura de uma ordem de serviço para a recuperação de ramais asfaltados no Quixadá, Panorama, Jarbas Passarinho e Belo Jardim.

O serviço de tapa-buracos é inédito na capital acreana, segundo o prefeito Tião Bocalom.

“Estou muito feliz, pois nós entramos nessa gestão afirmando que daríamos prioridade para a produção e é isso que estamos fazendo. Para produzir é necessário garantir ramais com condições de escoamento”, disse o prefeito.

O contrato foi feito entre a Secretaria de Agricultura e a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), no valor de R$ 5 milhões, oriundos de recursos próprios.

O secretário de Agricultura do município, Eracides Caetano, garantiu que as obras seguem mesmo no inverno. “Não vamos parar no inverno, principalmente esse serviço de tapa buracos. Os moradores fiquem tranquilos porque vamos estar trabalhando para amenizar os problemas”, disse, lembrando que além disso, as equipes continuam trabalhando nos outros ramais.

O prefeito Tião Bocalom disse que até o início de setembro, a prefeitura havia economizado R$ 434 milhões em recursos. “Além disso, a Zeladoria mais que dobrou a quantidade de gente na rua, não devemos ninguém, pagamos em dia e demos aumento aos servidores. É a prova de que se não tombar o dinheiro dá”.