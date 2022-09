Prefeitura avança em mais uma etapa do Programa Cidades Empreendedoras no Acre

O Programa Cidades Empreendedoras tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos. Por isso, a prefeitura de Rio Branco segue para o segundo módulo do Programa que visa tornar a gestão municipal mais eficiente.

Na manhã desta quinta-feira (22), alguns representantes das secretarias da gestão puderam aproveitar a palestra que tratava sobre o Desafio da nova Lei de Licitações, ministrada pelo Especialista em Compras Governamentais do Sebrae Nacional, Luís Maurício Zanin.

Na ocasião, o palestrante reforçou a importância do Compras.gov.br que se trata do maior site de compras públicas do Brasil onde a plataforma dispõe de vários recursos que auxiliam os trâmites de compras e licitações do país. “Para as ferramentas federais associadas ao Compras, inclusive as operacionais, você vai ter acesso ao material e assim conseguir chegar nas ações pelo próprio portal”, explicou.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom enfatizou a importância da gestão em estar sempre em capacitação para que o município avance no desenvolvimento. “Precisamos que nossa equipe esteja capacitada e é isso que está sendo feito hoje com o patrocínio do Sebrae, através do professor Luís para orientar a nossa equipe no sentido de melhorar as compras governamentais. As licitações precisam andar e precisamos comprar o melhor produto”, disse.

A secretária Municipal de Planejamento (Seplan), Neiva Tessinari explicou que Rio Branco, enquanto capital, já está trabalhando na adequação da nova lei de licitações com a capacitação dos servidores para que assim possam realizar um trabalho mais eficiente.

“Neste módulo nós estamos em compras governamentais que envolve a readequação da nova lei de licitações e todos os ajustes necessários para que consigamos avançar com as nossas licitações e contratos com mais eficiência, transparência e principalmente, readequando à nova lei de diretrizes das compras e licitações”, enfatizou.

A gestora do Programa Cidades Empreendedoras, Miriam Paiva, frisou que o mais importante é o envolvimento, que não é uma coisa de cima pra baixo e todos participam da construção.