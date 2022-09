Prefeitura de Brasileia pormove campanha Setembro Amarelo: a vida é a melhor escolha

Visando conscientizar a população, bem como o combate e a prevenção aos suicídio no município, a Prefeitura de Brasiléia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) promoveu na manhã na segunda-feira, 12, mais uma ação alusiva a Campanha do Setembro Amarelo.

Com o tema “A vida é a melhor escolha”, as psicólogas do CAPS Lis Caroline e Layane Queiroz, ministraram uma palestra para estudantes da escola KJK, ressaltando a importância de se procurar ajuda para não tomar a atitude extrema de tirar a própria vida.

Durante todo o mês serão desenvolvidas ações de combate e a prevenção ao suicídio, tendo em vista que esse tema deixou de ser um tabu em meio a sociedade.

A campanha de combate e prevenção ao suicídio tem ênfase no mês de setembro, porém, a população tem um local específico para receber a ajuda que precisa, tendo em vista que o CAPS dispõe de uma ótima estrutura e de profissionais capacitados para atender as pessoas que buscam ajuda.

Rogéria Gondim falou a a respeito da progamação da semana do setembro amarelo.

” Hoje nada melhor do que está na escola de ensino médio Kairala José Kairala trazendo palestra voltada para os adolescentes, levando a informação ao combate e a prevenção aos suicídio no município. Amanhã a palestra será na escola Fontinele de Castro, quarta feira na Conci Alves de Melo, no km 26 e na sexta feira também estaremos no centro terapeutico localizado no km 23″, disse a coordenora.