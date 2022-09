Prefeitura de Mâncio Lima abre licitação de pregão eletrônico para promover capacitação

A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima abre licitação de pregão eletrônico 14/2022 para promover a capacitação do corpo técnico da SEMATUR, gestores, conselheiros municipais de meio ambiente e representantes da sociedade civil, objetivando a melhoria no desenvolvimento das Políticas Municipais de Meio Ambiente. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 26 de setembro de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.