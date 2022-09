Prefeitura de Rio Branco conclui reforma de pontes no Taquari e Quixadá

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), concluiu a reforma das pontes no bairro Taquari e no Quixadá. Os serviços têm o objetivo de melhorar o acesso a esses locais e são uma determinação do prefeito da capital, Tião Bocalom.

De acordo com o secretário Cid Ferreira, a reforma no Taquari era uma antiga reivindicação dos moradores, que tinham dificuldades para chegar às suas moradias, tendo em vista que o local apresentava perigo por causa de suas péssimas condições.

Segundo o secretário, a ponte, que tem uma extensão de 40 metros, teve a substituição de seis pilares, cinco longarinas, oito balancins, todo o assoalho, rodas-guias, toda a pintura e todo o guarda-corpo.

No caso da quinta ponte da região do Quixadá, localizada sobre o igarapé Remanso, tendo em vista as suas precárias condições, a Prefeitura teve que desmontá-la e construir outra totalmente nova em seu lugar.

“Foram realizados trabalhos de excelência, seguindo a determinação do prefeito Tião Bocalom para oferecer toda segurança para quem necessita passar por esses locais”, concluiu Cid Ferreira.