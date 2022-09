Prefeitura de Rio Branco constrói passarela entre o Taquari ao Polo Menino Jesus

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), iniciou nesta terça-feira (20), a construção de uma nova passarela interligando o bairro Taquari, ao Polo de Assentamento Menino Jesus, no segundo distrito da Capital.

A iniciativa atende a reinvindicação dos moradores e produtores locais da região, que procuraram o prefeito Tião Bocalom, tendo ele se sensibilizado com a situação e determinado a solução do problema.

Na segunda-feira (19), o secretário Cid Ferreira foi até o local com um técnico para fazer um levantamento do que deverá ser feito e anunciou para hoje o início da construção de uma nova passarela, que vai garantir, com segurança, o tráfego de bicicletas, motocicletas e o trânsito de pedestres.

“Essa obra é uma determinação do prefeito Tião Bocalom, que vem trabalhando em sintonia com a população, ouvindo suas reivindicações”, enfatizou Cid Ferreira, e acrescentou que mais de 250 famílias serão beneficiadas com a construção da nova passarela.

O líder comunitário Ermilson Barros exaltou a iniciativa da Prefeitura e afirmou que a comunidade local doravante não terá mais que andar cerca de quatro quilômetros a mais para se deslocar de um local para o outro.

“Nunca tive a menor dúvida de que o Tião Bocalom seria o melhor prefeito que Rio Branco já teve. Essa iniciativa da Prefeitura é fenomenal, agora só falta concluir os serviços de tapa-buracos na estrada, que também já foram iniciados”, concluiu.