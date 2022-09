Prefeitura de Rio Branco discute com conselho o trabalho do bibliotecário nas escolas municipais

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom recebeu na tarde desta terça-feira (20), em seu gabinete, integrantes do conselho regional de Biblioteconomia (CRB). A visita foi no sentido de conscientizar sobre o trabalho de bibliotecário nas escolas municipais da capital.

A preocupação maior do conselho e que existem demandas, mas não existem cargos nem no âmbito do estado, como também do município.

O presidente do CRB, Luiz Fernandes, explicou que no Acre existem 33 bibliotecários que atuam na instituição federal e conversou com o prefeito Tião Bocalom sobre a possibilidade de fazer uma conscientização sobre os trabalhos em torno das bibliotecas escolares.

“Nós devemos ter a lei 2244 que universaliza as bibliotecas em todas as secretarias de educação.”

O secretário adjunto da Seme, Paulo Machado enalteceu a gestão e afirmou que o prefeito Tião Bocalom tem grande disposição em normalizar todas as atividades educacionais do município.

“Essa é mais uma empreitada que certamente nós levaremos a êxito até o final do exercício nós teremos aí várias escolas com suas bibliotecas já organizadas”, concluiu.