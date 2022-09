Prefeitura de Rio Branco pede participação pública sobre diretrizes para LOA de 2023

Lançado durante o I Fórum de Planejamento de Rio Branco, o plano de Lei Orçamentária Anual exercício 2023, tem o papel de estimar a receita e fixar a despesa para o ano seguinte, ou seja, demostrar de que modo o município irá arrecadar e gastar os recursos públicos.

O diretor de Orçamento do Município, Antônio Pinheiro, explicou ser uma pesquisa baseada na lei 101 e que houve uma alteração pela lei complementar 121 que obriga o município ter a participação popular.

“Iremos fazer isso pela internet, pois é hoje uma ferramenta muito boa e acessível à sociedade como um todo, e ela vai dar a sua opinião, a sua sugestão, o que eles estão precisando, as regiões que tem mais necessidades da ação do município, para colocarmos no orçamento do próximo ano.”

A partir das informações colhidas, por meio da participação direta da população, a gestão espera obter um melhor alinhamento e proposição das ações, de acordo com as expectativas dos munícipes, considerando limites fiscais, orçamentários e financeiros.

A consulta pública estará disponível até o dia 17 de outubro no site da prefeitura de Rio Branco. Para participar, acesse: www.riobranco.ac.gov.br e clique no banner Consulta Pública LOA 2023, em seguida é só fazer login, preencher o formulário e deixar sua opinião.