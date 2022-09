Prefeitura de Rio Branco realiza Itinerante Odontológico na Cidade do Povo

A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou na manhã desta sexta-feira (9) o Itinerante Odontológico na Unidade Básica de Saúde Manoel Alves Bezerra Neto, localizada na Cidade do Povo.

A coordenadora de Odontologia do local, Elane Domingos explicou que esse mesmo atendimento vai se repetir na próxima terça-feira, dia 13, das 8h às 14h, com entrega de 60 fichas para os serviços de limpeza, extração e restauração dentárias. Elane enfatizou que três equipes trabalham para atender os moradores, duas dentro da Unidade Básica e uma do lado de fora, no ônibus da Semsa.

“A prefeitura está fazendo esse mutirão, estamos realizando o atendimento de 60 pacientes e dependendo da necessidade, entregamos mais fichas. Já era uma necessidade do local e os moradores pediram, então a prefeitura nos trouxe para fazer esse atendimento na comunidade”, disse.

Any Freire disse que assim que ficou sabendo do Itinerante odontológico, logo tratou de levar seu filho João de 13 anos para receber o atendimento. A jovem reforçou a importância dessas ações para os moradores do bairro.

“Isso aqui é de extrema necessidade, principalmente para os jovens como meu filho João, que está aqui. Se tivermos sempre uma ação dessa vamos aproveitar porque é para nós, para a comunidade, então não tem como não aproveitarmos”, explicou.

Seu Gilberto contou que estava passando pela Unidade Básica de Saúde e percebeu uma movimentação diferente, então decidiu perguntar o que estava acontecendo e quando soube do atendimento odontológico, logo pegou uma ficha.

“No caso eu não sabia, quando estava passando e vi o ônibus, decidi perguntar, foi quando me falaram do atendimento. Então parei, fiz minha ficha e estou aguardando a minha vez. Isso é uma coisa de muito valor pra gente e espero que sempre aconteça”, esclareceu.