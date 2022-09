Prefeitura de Rio Branco recebe minuta da nova Lei de Inovação reformulada pelo Sebrae

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Planejamento (Seplan), Neiva Tessinari, que acumula a pasta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), esteve, nesta terça-feira (27), no auditório do Sebrae Acre, para receber a minuta da reformulação da nova Lei de Inovação Estadual.

A secretária Neiva Tessinari explicou que a entrega da lei estadual, reformulada pelo Sebrae/AC, serve como modelo para que a gestão possa dar continuidade na elaboração da Lei municipal. Além disso, ela explicou como a Lei de Inovação pode otimizar o desenvolvimento da capital.

“Isso proporciona um avanço no modelo de cidade inteligente, nos mecanismos de inovação que vem proporcionar o melhoramento da qualidade de vida, no atendimento na área de saúde, acesso à educação pelas nossas crianças e no modelo de gestão mais objetivo e mais rápido para todos os munícipes”, disse.

O prefeito Tião Bocalom se mostrou entusiasmado com a entrega do modelo estadual e reforçou que a prefeitura já iniciou a elaboração da sua Lei Municipal de Inovação.

“Nós já estamos trabalhando essa lei há algum tempo, por meio da Secretaria de Planejamento e de Tecnologia. Se Deus quiser, no início do ano que vem devemos mandar a nossa para a Câmara Municipal, assim que o Estado aprovar a dele”, esclareceu.

O diretor técnico do Sebrae/AC, Lauro Santos explicou que a parceria entre as instituições, tanto estaduais quanto municipais, são fundamentais.

“Tivemos a satisfação de ter a presença do prefeito Tião Bocalom, que se comprometeu a tratar esse assunto internamente na prefeitura, para ter em breve uma Lei de Inovação Municipal aprovada no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco”, concluiu.