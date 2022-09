Prefeitura inicia cultivo de plantas para ornamentação de praças e canteiros da capital

Na manhã desta sexta-feira (2), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou o viveiro de plantas ornamentais Manoel Cavalcante, localizado no Horto Florestal.

Os funcionários do viveiro demonstraram o sistema de produção do amendoim forrageiro, espécie de planta utilizada para a forragem das rotatórias e praças da cidade.

De acordo com Fátima da Costa, administradora do viveiro, esse cultivo é uma prioridade a pedido do prefeito e que, segundo ela, estão produzindo cada dia, mais e mais para chegar a 100 mil mudas de amendoim para levar para os parques, praças e rotatórias.

“Entre dez dias, doze dias, elas já estão prontas para levar para as rotatórias”.

A espécie entra como substituta da grama comum, e segundo o secretário de meio ambiente, é uma grama resistente ao calor e ao frio e além de tudo produz flores amarelas que para embelezar a cidade. Outras plantas também farão parte do paisagismo da cidade após o período de seca.

“Nesta época do ano é propenso utilizarmos somente o amendoim forrageiro, nesse primeiro momento, e em novembro em diante, entraremos com as demais”.

O prefeito Tião Bocalom está muito feliz de ver o viveiro agora restaurado e produzindo mudas para serem distribuídas por toda a cidade.

“Nós temos as espécies que se adaptam em nossa região e vamos usar. A nossa Rio Branco será, se Deus quiser, a cidade mais bonita da região norte, e o embelezamento dela vai depender realmente desse trabalho que o viveiro, aqui do horto florestal, está fazendo”.