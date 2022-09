Prefeitura realiza audiência pública para debater transporte coletivo de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco realizou, nesta quarta-feira (28), na Sede da Amac, uma audiência pública para debater sobre a nova licitação para contratação de empresas interessadas no transporte coletivo de Rio Branco.

Solucionar os graves problemas do transporte coletivo na capital, no decorrer dos 4 anos do seu mandato, sempre foi um compromisso do prefeito Tião Bocalom.

A audiência contou com representantes de diversas entidades como OAB, Tribunal de Contas do Estado, Ufac, Conselho Tarifário, entre outros.

O auditório da Associação ficou lotado desde o início da tarde. Autoridades, representantes da sociedade civil organizada e população em geral, debateram o sistema de transporte coletivo da capital acreana, seus graves e antigos problemas e, também, as regras da legislação vigente para a nova licitação do transporte de Rio Branco.

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, recepcionou os presentes e falou da sua grande expectativa com a realização da audiência pública.

“Com o objetivo de dar maior transparência ao processo licitatório e sendo uma obrigação da legislação realizar essa audiência, mandamos convite para todas as entidades de fiscalização, para todos os órgãos públicos, órgãos de controle e a expectativa é que todos estejam aqui para nos ajudar nesse debate”, frisou.

Em seu pronunciamento, o prefeito Tião Bocalom relembrou que mesmo com o grande aumento do preço do combustível, que chegou a custar mais de R$ 8 o litro em Rio Branco, a sua gestão conseguiu abaixar de R$4,00 para R$3,50 o valor da passagem. O gestor reforçou a transparência em realizar uma audiência pública para ouvir a população sobre o sistema de transporte da capital.

“O transporte coletivo na capital sempre foi um problema sério, tanto que desde 2008 eu dizia que precisávamos abrir a caixa preta. Então, essa audiência pública é para a gente iniciar todo o processo para licitar empresas para virem para cá. Então, é nessa linha que vamos continuar trabalhando, no sentido de ter o melhor serviço com uma tarifa que seja boa para o usuário”, disse.

Cláudio Leite, coordenador de transportes da EGL, empresa contratada para fazer um detalhado estudo sobre o transporte coletivo em Rio Branco, apresentou um slide com o diagnóstico atual do sistema e o caminho correto para a realização de uma nova e transparente licitação.

“É importante ter essa audiência pública, a participação popular, a gente ouvir os anseios da sociedade em um tema tão importante que é o transporte coletivo”, afirmou.

O representante do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Acre (Capeac), Edvânio Silva, elogiou a iniciativa da Prefeitura de Rio Branco e a transparência com o dinheiro público.

“É de extrema importância, pois é a oportunidade que a gente tem de expor as nossas dificuldades, nossos problemas, especificamente aqui nesse momento em relação ao transporte público. Isso é bom para a população em geral, saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro”, finalizou.