Prefeitura realiza dia “D” de multivacinação e atendimento odontológico em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou na manhã desta segunda feira (12) mais um mutirão de vacinação. Desta vez, na Unidade Básica de Saúde Luiz Gonzaga, localizada no bairro Altamira. A unidade também atende as comunidades do Ouricuri, Placas e Chico Mendes.

De acordo com a coordenadora, Luzia da Silva, os moradores aderiram bem à campanha e cerca de 35 crianças passaram pela triagem no período da manhã, ultrapassando o numero limite para o sistema de atendimento por turno.

“A gente passou um convite para a comunidade que aceitou para de atualização das carteirinhas de vacina, de vacinas de crianças de 0 até 15 anos.”

Além do reforço à campanha de vacinação contra a poliomielite, uma equipe para atendimentos odontológicos estará disponível na comunidade durante os próximos dois meses.

Rayanne Castelo, mãe da pequena Mariana, de 4 anos, aproveitou o dia “D” de vacinação no bairro e disse não deixar de manter o calendário vacinal da filha em dia.

“Tem que vacinar né, pra não pegar doenças, e essas coisas.”