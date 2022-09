Premier League adia rodada após morte da Rainha Elizabeth II

— No encontro desta manhã, os clubes pagaram um tribuno à majestade Rainha Elizabeth II. Para honrar a sua vida extraordinária e contribuição à nação, e em sinal de respeito, a rodada da Premier League deste fim de semana foi adiada — afirmou a PL, em nota.

A English Football League (EFL), entidade que rege as divisões inferiores do futebol inglês, também confirmou o adiamento das rodadas deste fim de semana. A EFL já tinha suspendido os jogos desta sexta-feira.

Mais cedo, o governo do Reino Unido havia realizado uma reunião com representantes dos principais eventos esportivos britânicos para tratar o assunto. Foi informado que a decisão de cancelar ou suspender jogos caberia a cada organizador.

Por outro lado, a sinalização foi de que seria de bom grado, em sinal de respeito à Rainha, considerar suspender as partidas no dia do Funeral Real (19 de setembro). Um pedido foi que, caso eventos ocorram, sejam realizados períodos de silêncio e a execução do hino nacional no início.