Presidente da OAB/AC pede licença para se afastar do cargo até o término das eleições 2022

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) divulgou uma nota neste sábado (10), onde o atual presidente, Rodrigo Aiache, informa sobre decisão de se afastar da função até o término do pleito eleitoral. Veja, abaixo, a nota na íntegra:

Eu, Rodrigo Aiache, eleito democraticamente pelos advogados e advogadas, como presidente para o triênio 2022-2024, tomei a decisão de me licenciar da função até o término do pleito eleitoral, para que não haja nenhuma suposição e nem pairem dúvidas sobre a autonomia institucional da OAB/AC e o seu papel na sociedade.

Ao longo de toda minha trajetória enquanto advogado, sempre defendi a advocacia, única causa pela qual sempre militei. Entretanto, nunca escondi meus vínculos familiares, os quais tenho muito orgulho, e que jamais me impediram de agir com a lisura, seriedade e compromisso com a qual sempre agi na missão de presidente da Ordem.

Seguirei firme na defesa da advocacia, certo de que tão logo se encerre este período, voltarei a exercer plenamente as funções pelas quais fui escolhido pela advocacia acreana.