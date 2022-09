Presidente nacional do Podemos pede votos para Arthur Neto no Acre

A presidente nacional do Podemos e Deputada Federal por São Paulo, Renata Abreu, gravou vídeo esta semana, pedindo votos a Artur Neto, um dos candidatos a deputado federal pela sigla no Acre.

O Podemos, que tem como presidente estadual Ney Amorim concorrendo ao senado no Acre, tem feito um trabalho bastante expressivo nos últimos meses com boas chapas.

Artur Neto é natural do Juruá, irmão do vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso e que já foi deputado federal pelo Acre por 3 vezes, no qual participou ativamente nas coordenações de todos os mandatos e campanhas de seu irmão.

Antes de entrar oficialmente para a política, Artur Neto teve experiências em centros acadêmicos por onde estudou, sindicatos, segmentos culturais e sociais no Acre.

Trabalhou como coordenador de diversas campanhas eleitorais no Acre, entre elas, 4 vitórias para federal, 1 para prefeito de Rio Branco e 1 para governador do estado.

Artur Neto é Gestor Público e milita na política há mais de 20 anos, já ocupou cargos como:

– Secretário da Casa Civil e Planejamento de Rio Branco

– Secretário Municipal de Cultura e Lazer de Cruzeiro do Sul

– Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

– Secretário Adjunto de Assistência Social do Estado do Acre

– Diretor da Fundação Elias Mansour de Cruzeiro do Sul

– Secretário da Casa Civil de Rio Branco

– Secretário de Planejamento de Rio Branco

– Diretor da SEGOV – Governo do Estado

– Entre outros

Com extensa vivência nos bastidores do Senado (4 anos) e Câmara Federal (16 anos) como assessor e chefe de gabinetes, conhece como ninguém o cenário político local e nacional e nunca se envolveu em escândalos, investigações ou denúncias

“O Podemos oferece ao estado do Acre um homem sério, ficha limpa, com experiência, mas acima de tudo com propósitos”, diz Renata.

Além de Renata, outro nome bem conhecido da política nacional que gravou vídeo pedindo votos para Artur Neto foi o Senador Alvaro Dias, do Podemos no Paraná.

Confira os vídeos: