Primavera chega ao Acre e traz temporais e ventanias: “Preocupante”, diz Defesa Civil

Nesta quinta-feira (22), mais precisamente às 22h04, inicia-se a primavera, estação lúdica, repleta de significados e que será, neste ano, marcada pelo fenômeno climático La Ninã. A estação é conhecida como equinócio, período de transição entre verão e inverno. De acordo com o site Climatempo, em quase todo o Brasil, o início da primavera será com chuvas mais intensas. Na região Norte do país, é também esperado o aumento das chuvas, acompanhada de maior vazão dos rios, além de redução da precipitação nas regiões mais ao Sul.

Seria assim normalmente, mas há algo como uma menina travessa no meio da história, a chamada La Niña. Oposto ao El Niño, o fenômeno La Niña se caracteriza principalmente pelo registro de temperaturas abaixo da média na superfície que fica próxima à Linha do Equador. Será mesmo? No Acre, o dia mal começou e a sensação térmica é semelhante à de estar dentro um forno. Veja aqui o que os acrianos podem ter de mais certo sobre a estação, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil em Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, é preciso sempre lembrar que a Amazônia possui apenas duas estações: na prática, um período chuvoso e outro seco. “Isso significa que os efeitos normais de mudança de estação não são tão notáveis quanto em outras partes do país”, afirma. Mas haverá, de fato, uma mudança no clima. “Temos uma previsão de que a temperatura vai declinar nas próximas horas com a chegada de uma possível frente fria, mas isso aqui significa, em Rio Branco e no Acre, uma possibilidade enorme de temporais devido ao choque térmico”. De acordo com Falcão, isso é preocupante.

A probabilidade é a de que venham temporais fortes o suficiente para comprometer a estrutura de inúmeras residências, imóveis e árvores, ocorrências já presenciadas na quarta-feira retrasada, no dia 14 de setembro. O coordenador da Defesa Civil esclarece que estamos em estado de alerta, neste sentido: “Aqui na Defesa Civil estamos em alerta amarelo, que significa perigo potencial de ventanias e outras ocorrências advindas de mudanças bruscas de temperatura”, conclui. Ainda de acordo com Falcão, as tão esperadas chuvas mais frequentes e o final do período de estiagem somente ocorrerá “mais para frent”, não exatamente agora. O que se espera, no momento, são temporais e ventanias um tanto assustadoras, como o que está ocorrendo agora mesmo em Capixaba: