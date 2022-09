Primeiros pilares da ponte do Segundo Distrito de Sena são levantados

O Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, realizou recentemente uma visita técnica à construção da ponte sobre o rio Iaco, em Sena Madureira, ligando o primeiro ao segundo distrito. Ele confirmou que no presente momento três frentes de serviços estão atuando com a meta de concluir a parte de fundação ainda neste verão.

A obra é de iniciativa do Governo do Estado, por meio do Deracre, sendo executada pela construtora Cidade. “O trabalho está bem adiantado, a gente já vê aqui os pilares iniciais concretados, dois blocos concretados e na parte do segundo distrito a instalação das estacas do pilar principal. Fico feliz porque a obra está andando dentro do cronograma e, brevemente, Sena Madureira terá sua ponte tão sonhada. Temos três frentes de serviços: uma que trabalha nos pilares, outra nos blocos e a terceira na fundação do próximo bloco no Segundo Distrito”, destacou.

Alguns equipamentos utilizados no cravamento das estacas foram trazidos de fora do Acre como, por exemplo, o bate-estaca que veio de Goiás.

Reivindicada há vários anos, a ponte do Segundo Distrito vai tirar centenas de moradores do isolamento. “Ninguém acreditava nesse projeto, mas o governador Gladson Cameli abraçou a causa e hoje a ponte é uma realidade”, comentou.

Formado pelos Bairros São Francisco, Niterói e Quintal Florestal, o Segundo Distrito de Sena tem mais de 100 anos de existência. Ao longo de toda sua história, há somente duas saídas para os moradores acessarem o centro da cidade: As catraias públicas, no rio Iaco, e a estrada Mário Lobão.

“Esse é um sonho antigo da nossa comunidade que, historicamente, vem sofrendo muito com a falta de uma ponte. Graças a Deus e ao empenho do governador, vamos sair do isolamento”, frisou o morador Edmar Negreiros.