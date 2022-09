Processo de Mailza foi retirado da pauta do TRE porque relator está em viagem, acredita defesa

A razão da retirada de pauta para julgamento do TRE (Tribunal regional Eleitoral) para o deferimento ou não da candidatura da senadora Mailza Gomes como vice-governadora, na manhã desta sexta-feira (9), pode ter sido causada pela viagem do relator do processo, desembargador Luis Camolez.

O magistrado está em Brasília para prestigiar a posse do novo corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonsalves. Mesmo que a sessão em que deveria ocorrer o julgamento seja realizada por videoconferência, como o desembargador relator está em viagem, a conexão dele com os demais membros do colegiado do TRE poderia apresentar falhas e Camolez teria preferido não arriscar-se ao vexame.

O relator – assim como qualquer outros dos magistrados – não é obrigado a justificar a retirada de qualquer processo de pauta, o que deu margem às mais diversas especulações. A informação de que a retirada de pauta teria se dado pela viagem do desembargador foi pelo advogado de defesa de Mailza Gomes.

“Nós estamos certos de que está tudo pronto para o julgamento. O caso volta à pauta na segunda-feira e estamos confiamos porque insistimos que não há razão para a inegebilidade”, disse o advogado Cristopher Mariano.

Segunda-feira, dia 12, é a data limite em que todos os processos com pedidos de registro de candidaturas têm que estar analisados e deferidos ou não.