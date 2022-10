Profissões em alta em 2023 pagam até R$ 39 mil; veja áreas de sucesso para apostar

Buscar ascensão profissional não é uma tarefa tão fácil, mas quando você começa a olhar as ocupações do futuro, tem a chance de se preparar. Conforme a tecnologia avança, a capacidade analítica passa a ser tão importante quanto a manual. Em um momento no qual dados podem ser acessados facilmente, cabe ao empregado ou prestador de serviço propor melhorias de maneira crítica.

Aprendizado contínuo

Investir em conhecimento nunca é demais e garante que as suas soluções estejam alinhadas com os problemas atuais. As empresas valorizam quem está à frente, disposto a inovar e assumir responsabilidades. A tecnologia ainda possibilita a atuação remota de parte dos profissionais, priorizando a produtividade, que resulta no aumento dos ganhos financeiros pela escalabilidade.

Confira os melhores cargos para assumir em 2023

Engenharia Gerente de supply chain: de R$ 18,9 mil a R$ 30 mil.

Engenheiro de ESG: de R$ 8.100 a R$ 18,1 mil.

Engenheiro de aplicação ou vendas: de R$ 6 mil a R$ 13,9 mil.

Gerente de projetos: de 14,6 mil a R$ 30,1 mil.

Coordenador de planejamento e controladoria: de R$ 12 mil a R$ 21 mil.

Coordenador de modelagem financeira: de R$ 14 mil a R$ 24 mil.

Controller: de R$ 16,8 mil a R$ 39 mil.

Gerente de Auditoria: de R$ 21,9 mil a R$ 37 mil.

Advogado contencioso cível sênior: de R$ 10,7 mil a R$ 18,1 mil.

Advogado de compliance sênior: de R$ 11,5 mil a R$ 19,4 mil.

Advogado empresarial sênior: de R$ 13,2 mil a R$ 24,2 mil.

Gerente Jurídico: de R$ 13,2 mil a R$ 28,4 mil.

Gerente de Relacionamento Private: de R$ 23,1 mil a R$ 39,6 mil.

Analista de Fusões e Aquisições: de R$ 14,2 mil a R$ 21,6 mil.

Analista de Compliance e Auditoria: de R$ 11,9 mil a R$ 18,2 mil

Especialista de ESG: de R$ 10 mil a R$ 15 mil.

Gerente de Recursos Humanos: de R$ 18,7 mil a R$ 30,5 mil.

Coordenador de Atração e Seleção: de R$ 11,1 mil a R$ 17,7 mil.

Gerente de Desenvolvimento Humano: de R$ 19.mil a R$ 30,4 mil.

Business Partner – Gerente: de R$ 18 mil a R$ 30,5 mil.

Diretor de Sinistros: de R$ 23,9 a R$ 36 mil.

Gerente Atuarial: de R$ 14,5 mil a R$ 21,8 mil.

Coordenador de Produtos: de R$ 10,7 mil a R$ 16,1 mil.

Analista de Inovação Digital: de R$ 10,1 mil a R$ 15,5 mil.

Tecnologia Coordenador de infraestrutura: de R$ 11,6 mil a R$ 19,4 mil.

Desenvolvedor front-end sênior: de R$ 13,1 mil a R$ 21,9 mil.

Coordenador de segurança da informação: de R$ 17,4 mil a R$ 23,8 mil.

Especialista/Cientista de dados: de R$ 14,4 mil a R$ 24,1 mil.

Analista de inteligência de mercado: de R$ 6.050 a R$ 12,9 mil.

Gerente de marketing digital: de R$ 11,5 mil a R$ 27,3 mil.

Gerente de e-commerce: de R$ 10,8 mil a R$ 27,3 mil.

Analista de CRO: de R$ 5.800 a R$ 15 mil.

Áreas em destaque

Como observado, as áreas em destaque são focadas em direcionar recursos e não se concentram apenas nas habilidades operacionais. As organizações também têm uma orientação a partir das soft skills para escolher parceiros, por exemplo, qualidades comportamentais. Portanto, demonstre ser flexível, ético, um bom comunicador e proativo quando alguém estiver precisando de auxílio.