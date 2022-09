Programa de Governo de Nilson Euclides é considerado ousado por apresentador

Candidato ao Executivo pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Nilson Euclides é o único concorrente à vaga que possui um Plano de Governo elaborado como alternativa de esquerda para solucionar os históricos problemas sociais do Acre. Sabatinado na segunda-feira, 5, pelo jornalista Itaan Arruda no programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, o candidato explanou as ideias que tem para um eventual mandato e teve as propostas consideradas como originais e ousadas pelo apresentador.

Ao ser questionado sobre os projetos idealizados no documento entregue ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), ele tratou de temas considerados polêmicos como a concessão de auxílio para alunos do Ensino Médio, a criação de espaços que permitam um tratamento respeitoso para o público LGBTQIAP+ e atendimento humanizada a pacientes que precisem fazer um aborto legal, previsto na lei brasileira em casos de gravidez ocasionada por estupro, risco à vida da gestante ou anencefalia do feto.

Segundo Euclides, o Programa de Bolsas para alunos do Ensino Médio é viável, já que o recurso para executá-lo está dentro do orçamento para a Educação. “A questão do aborto legal não há o que discutir, é previsto em lei em caso de a criança ser vítima de violência sexual. Não cabe ao governo discutir questões morais. Quanto ao público LGBTQIAP+, ele é composto por gente como nós que trabalha e paga impostos e tem direito a um atendimento digno e respeitoso pelo serviço público. Para isso, criaremos locais adequados e formaremos os servidores especializados”, destacou o concorrente.

Ele afirmou que a população será a protagonista no governo, sendo consultada desde a elaboração do plano de diretrizes orçamentárias até a execução das ações. “O que está em jogo nas eleições é a chave do cofre, que prevê um orçamento de R$ 8 bilhões para 2023. O que o governo vai fazer com estes recursos não sabemos, ele é fechado em seu gabinete. Nós vamos dividir o estado em regionais e ouvir a população de cada localidade para saber quais são as suas prioridades”, esclareceu Nilson.

O candidato também descreveu de forma detalhada as ideias para a Educação, uma delas prevê a criação de Centros Integrados de Educação e Sociabilidade com atendimento em período integral desde a pré-escola até o pré-vestibular. Para combater a evasão no Ensino Médio, o programa descreve a concessão de uma bolsa em dinheiro para alunos que participarem de atividades extracurriculares.

Ao final da entrevista, Euclides lembrou que o Brasil passa por um momento que exige civilidade para acabar com o medo e o rancor. “Aos que pensam diferente do professor Nilson, acredite, no meu coração e na minha mente tem espaço para todo mundo. No dia dois de outubro, pense, analise e faça seu voto de modo racional, compare o que tem, o que tem que ser feito e na chance de avançarmos. Faça esta conta, é uma conta bem lógica, se der 50 na balança, vote 50, professor Nilson”, concluiu.