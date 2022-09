Projeto faz campanha de arrecadação para o Dia das Crianças beneficente em Rio Branco

O Ministério Governo de Cristo (MGC) e Projeto Ruas de Ouro iniciou a arrecadação para campanha do Dia das Crianças. A proposta é realizar um evento de caridade para as crianças de Rio Branco que ocorrerá no Bairro Placas, no dia 12 de outubro.

Entre as atividades programadas estão a participação do palhaço Peteleco e equipe, três equipamentos de pula-pula, cachorro-quente, bolo, refrigerante, teatro de bonecos, pintura facial, cadeiras e mesas para o bingo, pipoca doce, salgada e algodão doce, além de brindes.

“Gostaríamos de levar alegria aos pequeninos neste dia e também aproveitar o evento para

deixar uma Palavra de Esperança aos pais que estarão presentes. A sua ajuda será de

grande valor”, disse o pastor Luan Dias, presidente do MGC e Projeto Ruas de Ouro.

Para quem puder ajudar, segue contatos da equipe organizadora:

Telefone: (68) 9-9215-7174

E-mail: [email protected]

Pix: [email protected]