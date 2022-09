Projeto social leva atendimentos jurídicos e de saúde a residencial de Rio Branco; conheça

O projeto Videira Social na Comunidade que será realizado neste sábado (24), vai beneficiar inúmeras famílias do residencial Jequitibá, localizado no bairro Calafate, em Rio Branco. Serão vários serviços oferecidos, como atendimentos jurídicos, sociais, de saúde, educação, até mesmo corte de cabelo e curso de barbeiro profissional.

Será um dia de intensa ação social na comunidade: o Dia V! Na área da saúde serão oferecidos clínico geral, odontologia, ginecologia, psicologia, fisioterapia, nutricionistas, testes rápidos e exames de visão.

As instituições do Governo estarão presentes para oferecer vários serviços, a exemplo da Central de Serviço Público (OCA), Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (Seasdhm), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar, além do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec).

A iniciativa privada também vai oferecer apoio ao evento, com a Energisa, Faculdade Unimeta, Sesc e Mazinho Barbearia.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Máximo Diogo e Escola Professora Rita Batista. A ação é coordenada pela igreja Videira Church e conta com apoio da Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado, + Vida Odontologia e ContilNet.