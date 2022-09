Projeto Videira Social na Comunidade beneficia mais de 400 pessoas com diversos atendimentos

O projeto Videira Social na Comunidade, realizado neste sábado (24), no residencial Jequitibá, localizado no Calafate, em Rio Branco, realizou mais de 400 atendimentos. Diversas instituições estiveram presentes para apresentar à comunidade um trabalho conjugado.

Segundo André Vinício, líder do Ministério de Ação Social da Igreja Videira Church, no Conjunto Tucumã, a ação social foi um sucesso. “Realizamos vários atendimentos com destaque para a cobertura médica com testes de visão e diversas outras análises rápidas de diagnóstico que fazem toda a diferença, aplicação de vacinas, atendimento clínico e ginecológico”, disse.

“Este tipo de ação social é sempre muito bem recebida pela comunidade, porque o serviço de fato chega até nós”, completou André.

Estiveram presentes diversas instituições, a saber: Central de Serviço Público (OCA), Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (Seasdhm), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar, Equipe do Centro de Zoonoses da prefeitura de Rio Branco, além do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec).

A iniciativa privada também ofereceu apoio ao evento, com a Energisa, Sesc e Mazinho Barbearia.

Confira galeria: