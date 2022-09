PSG x Juventus: onde assistir, escalações e palpites

Depois de reformular o elenco, trazer Galtier como técnico e mostrar outra cara no mercado de transferências, o PSG começará nesta terça-feira a saber se o projeto será suficiente para alcançar o objetivo maior, que é o título da Champions.

Do outro lado está a Juventus, que também tenta se recuperar após duas temporadas sem brigar pelo título italiano. O time não terá dois de seus principais reforços: Di María e Pogba estão lesionados. Por outro lado, há a chance de lei do ex: o volante Paredes foi comprado ao PSG e deve ser titular.