“PT passou 20 anos e nunca olhou para nós”, diz morador de Sena sobre ponte do 2º Distrito

O ex-presidente do Bairro Niterói, Toim Apolinário, está entusiasmado com o início da construção da ponte sobre o Rio Iaco ligando o primeiro ao Segundo Distrito de Sena Madureira, a chamada Ponte do Segundo Distrito. A obra é de iniciativa do Governo do Estado, através do Deracre, e está orçada em R$ 36 milhões.

Nesta terça-feira (13), em entrevista à imprensa local, Toim Apolinário parabenizou o governador Gladson Cameli pela obra e relembrou que o PT passou 20 anos no poder e, nesse sentido, nunca olhou para as famílias do Segundo Distrito.

“Na gestão do ex-prefeito Aguinaldo Chaves, muitas vezes, na madrugada, quebrei cadeados de canoas para transportar um doente até o hospital. O nosso Bairro sempre sofreu com o isolamento. Foram 20 anos do Governo do PT e nunca olharam pra nós. Agora, no governo de Gladson Cameli, a obra é uma realidade”, comentou.

A ponte está sendo implantada pela Construtora Cidade, que instalou seu canteiro de obras na antiga pista de pouso.

Recentemente, a Construtora iniciou a implantação das estacas em concreto para que, em seguida, sejam colocados os pilares. Para esse trabalho foi trazido um equipamento de Goiás, o bate-estaca.

O Segundo Distrito de Sena Madureira, formado pelos Bairros Niterói, São Francisco e Quintal Florestal, é um dos mais antigos da cidade, onde residem mais de 500 famílias.