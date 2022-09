Publicidade de gravidez pode custar entre R$ 30 mil e R$ 250 mil; entenda

A internet ficou em polvorosa desde que Viih Tube e Cláudia Raia anunciaram suas respectivas gestações. Os internautas também comentaram muito a forma como celebridades têm usado os famigerados “publiposts” para até mesmo divulgar a gravidez.

Esta coluna foi atrás de nomes do mercado de influenciadores e celebridades e descobriu que empresas de teste de gravidez estão pagando entre R$ 30 mil e R$ 250 mil para famosas.

Os valores variam, pois as empresas fazem uma meticulosa análise para ver quais das personalidades geram mais conversões nas redes sociais, ou seja, engajamento. Em média, o valor “padrão” costuma ser R$ 50 mil por publipost.

Claudia Raia, por exemplo, não é uma personalidade conhecida com o grande apelo digital, mas sua publi ganha força uma vez que há dois grandes fatores: o fato de ser uma estrela e a gravidez, considerada tardia, aos 55 anos.

Com isso, segundo uma reportagem do colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz foi agraciada com o valor máximo que as empresas de teste de gravidez costumam pagar: R$ 250 mil.