Putin convoca reservistas para guerra e passagens aéreas na Rússia esgotam em horas

Voos só de ida de Moscou para Istambul esgotaram em menos de 24 horas após o anúncio de Vladimir Putin assinar ordem de mobilização parcial para 300 mil cidadãos reservistas se juntarem às fileiras do Exército no leste e sul da Ucrânia.

As passagens para voos diretos para os destinos mais próximos – Armênia, Geórgia, Azerbaijão ou Cazaquistão – estão esgotadas para hoje, informa o site Aviasales, muito popular na Rússia.

Na direção de Istambul, com a Turkish Airlines, uma das principais rotas de avião para sair do país desde as sanções ocidentais e o fechamento do espaço aéreo europeu, “todos os voos estão cheios” até sábado.

Na AirSerbia, para chegar a Belgrado, o próximo voo com assentos disponíveis é para segunda-feira, 26.

O esgotamento acontece em meio ao aumento dos preços das passagens que dispararam. Um voo de Moscou a Vladikavkaz, estava sendo vendida por mais de US$ 750, em comparação com apenas US$ 70 normalmente.

De acordo com a ferramenta de estatística Google Trends, que permite saber a frequência com que uma palavra é digitada no Google, as buscas na Rússia pelos termos “passagens” e “avião” mais que dobraram desde às 6h desta quarta-feira, no início do discurso gravado de Putin.