Quase 16 mil profissionais são formados pelo Qualifica Acre

Um total de 15.973 alunos do Qualifica Acre se tornaram profissionais na noite deste sábado (24). Formandos dos 50 cursos de qualificação profissional disponibilizados em Rio Branco, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Brasiléia receberam os certificados e agora estão aptos a entrarem no mercado de trabalho.

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) ofereceu os cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos com disponibilidade para 13.500 vagas. No entanto, a procura por um dos cursos superou a expectativa, uma vez que mais de 20 mil pessoas se inscreveram. Com a demanda, as turmas foram reorganizadas, atingindo o total de 15.973 alunos.

Na noite deste último sábado, 24, quase nove mil pessoas participaram da formatura realizada no estádio Arena da Floresta só em Rio Branco. Nos demais municípios a entrega dos diplomas ocorreram simultaneamente.

“Hoje vivemos um divisor de águas para os formandos do Qualifica Acre que ocuparão seu lugar no mercado de trabalho. Me sinto privilegiado em representar o governo e participar da graduação das mais de 15 mil pessoas. Cumprimento e agradeço aos 320 professores e 102 profissionais do administrativo por conduzirem, oferecerem apoio e principalmente, compartilharem seus conhecimentos. E os que não conseguiram participar desse momento terão a oportunidade de participar da segunda turma que deve começar daqui 15 dias”, anunciou o secretário Márcio Pereira.

A equipe da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo já está na organização burocrática para que daqui a 15 dias possam abrir as inscrições para a segunda turma do Qualifica Acre.