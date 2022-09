Quase 60% da população de Rio Branco está empregada, diz pesquisa da Fecomércio

Dados divulgados pela Fecomércio-AC em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas, ao menos 56,5% da população rio-branquense está atualmente empregada. O levantamento, realizado no dia 24 de agosto junto a 200 pessoas domiciliadas em Rio Branco, ainda afirma que 19,5% dos moradores da capital acreana estão desempregados.

O levantamento afirma ainda que 15% prestam serviços como bico e, 9%, são aposentados. Da população empregada, apenas 38,9% contam com carteira de trabalho assinada, de modo que a maior parcela (61,1%) trabalha na condição de empregada, mas sem carteira.

Para avaliar o mercado de trabalho em Rio Branco, a pesquisa estudou a escolaridade do consumidor, e constata que 59% da população informam contar com níveis de escolaridade concluídas no ensino fundamental (11%); ensino médio (33,5%); e superior (14,1%). Ao menos 41% informam escolaridade incompleta, no ensino fundamental (25,5%); no ensino médio (8%) e ensino superior (7,5%).

Quanto à renda mensal, da população rio-branquense, 63% admite renda mensal de até R$ 1,1 mil por mês; 24%, entre R4 1.101 a R$ 2 mil; e 7,5%, de R$2.001 a R$ 3 mil. Apenas 5,5% informam renda mensal acima de R$ 3 mil.

Da população desempregada, ou que vivem de bicos, 59,4% não procuram emprego; no entanto, 17% procura emprego há menos de um ano e; 23,2%, há mais de dois anos. O estudo aponta ainda que 73,5% permanecem no mesmo vínculo empregatício nos últimos 12 meses; apenas 7,1% experimentaram mudanças neste período e, 19,4%, se mantiveram desempregada no período.

Para 36,5% os ganhos auferidos mensalmente são suficientes para suas necessidades domésticas, enquanto 52,5% aparentam insatisfação com relação a ganhos auferidos. Para mais 7,5%, o ganho mensal é razoável e 3% não têm salário.