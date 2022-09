“Quem defende o agro não pode ser fanático a ponto de destruir as florestas”, diz Sanderson Moura

Quando questionado sobre políticas para o agronegócio no Acre, durante entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (13), o candidato ao Senado pelo PSOL, Sanderson Moura, disse que é importante tratar o assunto com “seriedade e sensatez”.

“Não podemos fazer terrorismo sobre o tema. Tem gente séria, com compromisso ético e científico estudando isso e desenvolvendo entendimentos. O que não podemos é defender o agro de forma fanática a ponto de acabar com as florestas, como temos visto por aí”, destacou.

“Nunca acabei com o agro, demonizei ou satanizei. Não vamos ficar de terrorismo. O agro precisa ser conduzido de forma responsável, respeitando o nosso meio ambiente, sem atacar nossas florestas e os povos originários, como os indígenas, etc.”, continuou.

Sanderson finalizou o assunto dizendo que os produtores rurais precisam ser valorizados.

Acompanhe a entrevista completa: