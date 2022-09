Quem é Giovana Freire, a nova Rainha da Farinha de Cruzeiro do Sul

Giovana Oliveira Freire, de 18 anos, é a nova Rainha do 5° Festival da Farinha do festival de Cruzeiro do Sul.

A estudante do ensino médio da Escola Craveiro Costa terá agenda cheia a partir de hoje, onde já participa do desfile cívico em homenagem aos 118 anos de Cruzeiro do Sul.

Nascida em Cruzeiro do Sul, a moradora do bairro Remanso, conversou com o site ContilNet nesta quarta-feira (28), e falou da sensação de ser coroada. Gio contou para este colunista que a ficha ainda não caiu e a ansiedade continua a mil. “Uma sensação de honra! É um privilégio. Eu jamais esperava ganhar esse prêmio e a ficha ainda não caiu”, comentou.

Giovana revelou que maior parte do seu tempo é dedicado aos estudos, mas sempre sobra uma tempinho para o love e a família.

“A maior parte do tempo eu estudo, porque estudo em escola integral o dia inteiro, mas a noite eu costumo sair com os meus amigos, com meu namorado e nos fins de semana, costumo passar um tempo com a minha família.”

Sobre novos concursos de beleza, a cruzeirense não descarta a participação: “Na verdade, esse foi o primeiro que participei, e estava dizendo a todos que seria o primeiro e o último kkkkk, mas como Deus muda os planos da gente e tudo o que Ele faz é perfeito, caso suja mais oportunidades, quem sabe eu não participe de outros concursos, né?! Mas, no momento, não tenho certeza ainda.”

Filha do casal Maria Graciete Silva Oliveira e José Nescivaldo Silva Freire, a acreana pretende seguir a carreira militar: “Eu pretendo seguir a carreira militar. O meu sonho é ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército.”

Rainha do 5º Festival da Farina em Cruzeiro do Sul

Giovana Freire foi eleita em evento realizado na Praça Orleir Cameli, na noite desta terça-feira, 27. Giovana Freire é a Rainha do 5° Festival da Farinha, tendo como rei, Raul Rocha.

Gio, a coluna Douglas Richer te deseja muito sucesso!

Veja fotos da nova Rainha da Farinha, Giovana Freire: