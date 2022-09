Quem é Raul Rocha? Conheça o novo Rei da Farinha de Cruzeiro do Sul

O supervisor técnico Raul Rocha Souza de Souza, de 24 anos, é o novo Rei da Farinha de Cruzeiro do Sul. Com 1.70 cm, o acreano morador do bairro do centro, venceu o concurso em evento realizado na Praça Orleir Cameli na noite desta terça-feira, 27. Raul Rocha é o Rei do 5° Festival da Farinha, tendo como rainha, Giovana Rocha.

Natural de Cruzeiro do Sul, Raul conversou com a coluna Douglas Richer do site ContilNet, na tarde desta quarta-feira (28), e contou que não se preparou para a disputa: “Muita gente começou a me indicar para participar e acabei me escrevendo”, contou.

Raul falou sobre o nervosismo e a sensação de participar de um dos maiores eventos de beleza do Acre: “Foi uma sensação muito incrível participar desse grande evento tão importante na nossa cidade de Cruzeiro do Sul! E a sensação de se tornar o Rei da Farinha é ótima, pois agora estou representando não só a cidade mais sim um dos produtos mais incríveis da nossa região, que é a farinha!”.

Em conversa com este colunista, Raul disse que nas horas vagas gosta de treinar, estudar e ler livros. O cruzeirense também não descarta a possibilidade de participar de mais concurso de beleza: “A experiência que obtive nesse grande festival foi muito positiva, então, se tiver outra oportunidade, estarei sim dentro de outros eventos”, comentou.