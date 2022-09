Quem foi Pedro, filho de Gil homenageado no Rock in Rio que morreu em 1990

O show de Gilberto Gil no palco Mundo do Rock in Rio de ontem foi também um momento família. O músico, de 80 anos, esteve acompanhado dos filhos, dos netos e dos bisnetos.

Ele cantou com Flor Gil, sua neta de 13 anos, filha de Bela Gil, que chorou mais de uma vez ao se apresentar ao lado da estrela da MPB. O artista também cantou com a filha Preta e com o neto Fran.

Ao entrar no palco, a cantora chamou atenção para a camiseta que usava: a peça estava estampada com a foto de Pedro Gil, seu irmão que morreu em 1990. Na imagem, o artista tocava no Rock in Rio de 1985, quando tinha apenas 15 anos.

Gil lembrou que no dia seguinte àquele show no festival, nasceu seu outro filho, Ben, que também estava presente no palco na noite de ontem.

“É um recanto da memória que você escolhe como altar, e ali naquele altar você deposita essa memória. No caso de outras memórias, você não escolhe um canto tão especial. Mas no caso de um filho que se foi, essa memória é um nicho. Então minha ligação com ele é permanente”, disse Gilberto Gil em entrevista ao jornal O Globo.

Quem foi Pedro Gil?

Pedro Gadelha Gil Moreira era o filho mais velho de Gilberto Gil com Sandra Barreira Gadelha Moreira, que também é mãe de Preta e de Maria Gadelha.

Pedro Gil nasceu em Londres — na época, seu pai saiu do país em meio à pressão política que enfrentava. Crescido em um ambiente musical, era baterista da banda Egotrip. No Rock in Rio de 1985, se apresentou tocando o instrumento ao lado do pai.

Em janeiro de 1990, aos 19 anos, Pedro dormiu ao volante enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O carro bateu em uma árvore e capotou diversas vezes.

O músico foi socorrido, mas entrou em coma com uma fratura no crânio e traumatismo crânioencefálico. Pedro morreu após oito dias internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Beneficência Portuguesa.