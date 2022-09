Rainha Elizabeth: com 4 filhos e 8 netos, para quem vai a herança de R$ 2,1 bilhões

De acordo com o New York Post, Elizabeth herdou grande parte do patrimônio em dinheiro da mãe, Elizabeth Bowes-Lyon. A rainha-mãe deixou para a filha o montante de US$ 85 milhões, o mesmo que R$ 442 milhões.

No ano passado, a matriarca da dinastia Windsor viu a fortuna aumentar com a partilha da herança do falecido marido, o príncipe Philip. Ele morreu, aos 99 anos, em abril do ano passado. A conta bancária da soberana também contava com valores da Crown Estate, grupo de terras e propriedades pertencentes à realeza.

Assistente e amiga de Elizabeth, Angela Levin disse em entrevista que a partilha do dinheiro e dos bens pessoais da rainha “é uma incógnita”. “A grande pergunta é para quem ela deixou o dinheiro dela. Será que deixou muito para o príncipe Andrew? Para o Harry? Eles merecem?”, frisou a confidente da monarca ao jornal New York Post. Ela escreveu o livro “Camilla, duquesa de Cornualha: de excluída à futura rainha consorte”.