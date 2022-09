Rainha Elizabeth deixa carta lacrada que só poderá ser lida em 2085; veja detalhes

Em uma visita a Sydney, Australia, em 1986, a rainha Elizabeth II escreveu uma carta endereçada ao prefeito e ao povo da cidade. O detalhe é que o conteúdo só poderá ser lido em 2085.

Segundo a imprensa britânica, há uma instrução na carta para o futuro prefeito da cidade:

“Saudações. Em um dia adequado para ser escolhido por você no ano de 2085 d.C., por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles”.

A carta – que a pedido da rainha, nunca foi lida – está guardada no Queen Victoria Building, centro comercial inaugurado em 1898, e que fica na cidade australiana.

A Rainha Elizabeth II visitou a Austrália 16 vezes durante os 70 anos de reinado. A visita mais recente foi em 2011. Durante as visitas, Elizabeth II era tratada como Rainha da Austrália, e não do Reino Unido. Elizabeth II é uma monarca constitucional na Austrália e não exerce função de decisão no governo.

Com a morte da Rainha, o rei Charles III se tornou soberano no Reino Unido, na Austrália e em outros países, entre eles Canadá, Nova Zelândia e Jamaica.

Morte da Rainha Elizabeth

Tendo sido a rainha mais longeva da história do Reino Unido, com 70 anos no trono, a Rainha Elizabeth faleceu na quinta-feira (8/9), aos 96 anos. Segundo comunicado emitido pelos canais oficiais da Coroa Britânica, a rainha morreu “pacificamente” no castelo Balmoral, na Escócia.