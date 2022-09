Rainha Elizabeth deixou carta lacrada que só poderá ser lida em 2085

Dias após a morte da Rainha Elizabeth, muitos mistérios ainda rodeiam a monarquia britânica. Um deles está localizado em Sydney, na Austrália, onde a monarca deixou uma carta lacrada que só poderá ser aberta em 2085, daqui a 63 anos. As informações são do tabloide inglês Mirror.

A carta foi escrita em 1986 em uma visita da Rainha à Austrália. É bom ressaltar que o país localizado na Oceania também integra o Império Britânico. A mensagem é endereçada ao prefeito e povo de Sydney e vem com o seguinte recado escrito no envelope: “Saudações. Em um dia adequado para ser escolhido por você no ano de 2085, por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles”.

O envelope está guardado Queen Victoria Building, que dá nome em homenagem a Rainha Victoria, tataravó de Elizabeth, e atualmente abriga um centro comercial.

Morte da Rainha Elizabeth

Tendo sido a rainha mais longeva da história do Reino Unido, com 70 anos no trono, a Rainha Elizabeth faleceu na quinta-feira (8/9), aos 96 anos. Segundo comunicado emitido pelos canais oficiais da Coroa Britânica, a rainha morreu “pacificamente” no castelo Balmoral, na Escócia.

Quem assumiu o trono logo após sua morte foi seu primogênito, o então príncipe, e agora rei Charles III. O filho de Elizabeth é o mais velho a assumir o trono em toda história aos 73 anos de idade.