Rakel Vieira participa de curso oferecido pelo Senac em parceria com Prefeitura de Capixaba

A Prefeitura Municipal de Capixaba, por intermédio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Rakel Vieira, participou na noite de sexta-feira, 23, na Escola Argentina Pereira Feitosa, do encerramento do curso de Assistente de Tecnologias da Informação (TI) oferecido pelo SENAC em parceria com a Prefeitura e Escola Estadual Argentina P. Feitosa.

Foram 17 alunos que concluíram o curso que teve uma carga horária de 200 horas. A instrutora do Curso, Antonia Nascimento, contou que ficou satisfeita com o resultado obtido, tendo a certeza do dever cumprido. “Procuramos suprir uma grande necessidade desses alunos no sentido de apresentar formas de manuseio e operação de sistemas, dentre outras coisas,”. Ela informou que, além da teoria, aprenderam na prática diversos assuntos.

O aluno João Lucas, disse que o curso foi ótimo e destacou que teve conhecimentos que, fazem uma grande diferença no dia-a-dia. “Saber lidar com o computador é fundamental para ter sucesso na vida profissional”.

A secretária de Desenvolvimento Social, Rakel Vieira, disse que é mais uma ação da Prefeitura em parceria com o SENAC no sentido de dar oportunidades aos cidadãos de Capixaba para se qualificarem para entrar no mercado de trabalho. “Especializar as pessoas é oferecer oportunidades maiores, tanto na vida profissional quanto pessoal”.

Também esteve presente a representante da gestão escolar, Antonia Cruz, que parabenizou os alunos pela conclusão do curso, destacando que é uma grande felicidade ver os estudantes evoluindo.