Rei Charles chega a Londres para 1º pronunciamento; FOTOS

O rei Charles III deixou o Castelo de Balmoral, na Escócia, no início da manhã desta sexta-feira (9/9), e chegou a Londres, onde iniciará seus compromissos como chefe de Estado, um dia após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

O novo rei desembarcou ao lado da rainha consorte, Camilla. Assim que os dois se aproximaram do Palácio de Buckingham, uma multidão de fãs gritou “Deus Salve o Rei” e aplaudiu o monarca.

Charles sorriu ao sair do veículo, foi até a multidão que o esperava e agradeceu pelo apoio e presença.

O primeiro compromisso oficial do monarca deve ser uma reunião com a recém-empossada primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Na terça-feira (6/9), ela foi nomeada para o cargo pela rainha.

Além disso, no fim do dia, Charles fará seu primeiro discurso a uma nação enlutada e prestará um tributo à sua falecida mãe.

O monarca estava em Balmoral quando o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha havia morrido pacificamente, aos 96 anos. Para ele, haverá pouco tempo para o luto privado.

Com o falecimento da majestade, Charles comandará a Coroa britânica. Ele tem 73 anos.

Veja o momento em que o rei Charles embarcou para Londres:

Homenagens de fãs

A capital da Inglaterra amanheceu nublada e chuvosa nesta sexta, um dia após o anúncio da morte da rainha Elizabeth II. Às 9h20 da manhã (horário local), a bandeira do Reino Unido estava erguida a meio-mastro no Palácio de Buckingham. Estruturas de imprensa e policiamento começavam a ser montadas à direita do palácio, enquanto ingleses e turistas se aglomeravam, com flores e cartas, em condolências à monarca.

Em clima de luto e muita tristeza, pessoas de todo o mundo se emocionavam ao lembrar da rainha.

Houve homenagens dos fãs em toda a realeza. Além disso, tiros de canhões foram disparados de castelos em diversos pontos do Reino Unido.

A salva de tiros é a primeira cerimônia oficial do governo no protocolo de luto pela monarca. No total, a Tropa Real disparará 96 tiros – um para cada ano de vida de Elizabeth II.

Veja a programação do dia:

12h: Apesar de o ato ainda não ter sido confirmado, segundo o portal Daily Mail, os sinos das igrejas devem tocar em todo o país. A Abadia de Westminster, a Catedral de São Paulo e a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, são algumas das instituições participantes.

12h: Os parlamentares da Câmara dos Comuns, do Reino Unido, liderados pela primeira-ministra, Liz Truss, e pela presidente da Câmara, Lindsay Hoyle, farão um tributo à rainha.

Tolga Akmen – WPA Pool/Getty Images

13h: Saudações de tiro serão disparadas no Hyde Park, em Londres, e em outros pontos da capital. Haverá 96 rodadas, uma para cada ano de vida de Elizabeth.

Audiência com a primeira-ministra: Embora esteja de luto, o dever convoca o novo soberano, o rei Charles III, a ter a primeira reunião com a premiê, Liz Truss. O encontro será à tarde, às 18h (14h no horário de Brasília).

Confirmação dos planos funerais: O rei Charles III deverá se encontrar com o duque de Norfolk, Earl Marshal. Ele está encarregado de organizar os preparativos para a ascensão do novo monarca e para o funeral de Elizabeth. Os dois vão aprovar a agenda “cuidadosamente coreografada” para os próximos dias, conforme explicou o portal Daily Mail.

Escócia: Os planos da London Bridge, termo usado para se referir à morte da rainha, foram planejados há anos, em consulta com o governo britânico. A Operação Unicórnio consiste nos planos de contingência para a morte da rainha na Escócia.

Getty Images

Luto na família real: O período de luto para os integrantes da dinastia Windsor será observado até sete dias após o funeral da rainha. O Palácio de Buckingham anunciou que o enterro ocorrerá no próximo dia 18.

Luto nacional: O governo britânico vai confirmar a duração do luto em todo o país. Ao que tudo indica, o período deverá chegar a 12 dias, e abrangerá desde a data da morte de Elizabeth até o dia seguinte ao enterro. A data do funeral será feriado em todo o país.

Ian Forsyth/Getty Images

18h: O rei Charles III fará o primeiro discurso televisivo aos súditos. Na mensagem, o monarca deverá prestar homenagem à mãe e prometer cumprir o dever a serviço do Reino Unido.

18h: A premiê, Liz Truss, e os ministros seniores participarão de um serviço público de memória à rainha Elizabeth na Catedral de São Paulo, no centro de Londres.

Eventos esportivos: Está prevista para esta sexta-feira (9/9) a decisão final sobre o possível adiamento de partidas agendadas em campeonatos como a Premier League. As competições devem ser canceladas neste fim de semana. O governo orienta que os órgãos esportivos suspendam os eventos previstos para o dia do funeral, mas não há obrigação em relação a outros dias.

As bandeiras da União em edifícios reais estão a meio-mastro.

Adam Davy/PA/Getty Images