Rei Charles III vai abdicar para o filho, príncipe William; saiba tudo

Dois dias após a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II, Rei Charles III foi formalmente empossado durante o Conselho de Adesão, em Londres, neste sábado (10). Pela primeira vez, a cerimônia foi exibida por emissoras de TV e em seu segundo pronunciamento como monarca e aos 73 anos, o filho de Elizabeth voltou a falar da mãe, que deve ser sepultada no domingo dia 18 – saiba aqui a ordem dos protocolos fúnebres até o enterro.

Envolvido agora em teoria de maldição com relação aos Reis Charles, o marido de Camilla-Parker Bowles deu uma resposta definitiva aos rumores que faria um reinado curto para abdicar em prol do filho mais velho, o príncipe William, agora o primeiro na linha de sucessão ao trono.

“Prometo dedicar o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me coube”, afirmou o também pai de Harry, cujos filhos, Archie e Lilibet, podem perder a nomenclatura real com a chegada do avô ao trono. E depois, Rei Charles III se referiu à mãe, dona de um reinado de mais de 70 anos e de uma série de curiosidades.

“Minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, dedicação e devoção”, afirmou. “Vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz”, completou Rei Charles III.