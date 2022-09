Rei e Rainha da Farinha 2022 são eleitos durante Festival em Cruzeiro do Sul; conheça

O Rei e Rainha do 5º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul foram eleitos na noite desta terça-feira (28). Raul Rocha e Giovana Oliveira são as realezas de 2022. O evento foi promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da sua Secretaria de Cultura.

A coluna Douglas Richer do site ContilNet, conversou na manhã desta terça-feira com o professor de inglês e agente cultural da Secretaria de Cultura do município, Luis Labiac, que contou a missão dos acreanos eleitos.

“O Rei e a Rainha têm a missão de acompanhar os eventos oficiais da Prefeitura, acompanhar o prefeito em inaugurações, aberturas de eventos e mais agendas da Secretaria de Cultura. Inclusive, hoje mesmo eles vão estar no desfile cívico em homenagem ao aniversário da cidade e durante todo o ano estarão participando de agendas oficiais”, contou Luís.

Uma multidão prestigiou o momento que também foi transmitido pelas redes sociais de Luís. Assista!