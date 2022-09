Relator retira julgamento da candidatura de Mailza Gomes da pauta do TRE nesta sexta-feira

O julgamento do pedido de registro de candidatura à vice-governadora do Estado do Acre pela senadora Mailza Gomes (PP), não mais ocorrerá nesta sexta-feira (9), conforme anteriormente pautado pelo TRE (Tribunal Regional Eleiroal).

O julgamento estava pautado para ocorrer a partir das 13 horas mas, faltando pelo menos uma hora antes de seu início, o relator do caso, desembargador Luis Camolez retirou o processo de pauta.

O desembargador não justificou os motivos da retirada. No entanto, o prazo limite para uma decisão final sobre o assunto é o dia 12, na próxima segunda-feira, quando o processo deverá voltar à pauta.

O governador Gladson Cameli e vem dizendo a amigos e aliados que se o TRE mantiver e aceitar o pedido de impugnação por inegebilidade feito pelo Ministério Público Eleitoral, ele deverá recorrer a um outro nome para compor a chapa porque não quer concorrer à reeleição com a chapa sub-judice numa possível ação junto ao tribunal Superior Eleitoral (TSE), para o qual Mailza Gomes recorreria.

A missão de Gladson será convencer a senadora a não recorrer e ajudá-lo a encontrar um nome à altura de sua substituição.

O advogado Cristopher Mariano, que representa a coligação encabeçada por Gladson Cameli com o PP e mais nove partidos, disse que não há razões para impugnação da candidatura da senadora à vice-governadoria. “Estamos confiantes de que, na volta à pauta, a candidatura será registrada”, disse.