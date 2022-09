Relatos sobre fantasma de menina em shopping do Acre é destaque nas redes sociais

Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são, por definição, pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou imprensa, constituindo uma modalidade do folclore moderno.

A “loira do banheiro”, que aterrorizou a infância de muita gente, é apenas um dos exemplos. Por incrível que pareça, atualmente, vídeos de crianças fantasmas perambulando por shoppings são proficuamente relatados, não apenas em Rio Branco, mas também em Belo Horizonte e Caruaru.

A manifestação, imaginária (ou não) do fantasma de uma menina em um dos corredores do Via Verde Shopping, em Rio Branco, virou assunto que tomou as redes sociais como uma febre. Muitos logistas e trabalhadores do Via Verde confirmam a aparição, reforçando o imaginário popular sobre a possibilidade.

Lojistas mais antenados na realidade e a própria assessoria de imprensa do Shopping, confessaram que se trata da filha de um dos trabalhadores de fato, e a menina está bem viva. Entretando, mesmo entre lojistas mais realistas, há confirmação de relatos de “coisas, barulhos estranhos e batidas”, caso alguém se atreva a caminhar sozinho, pela madrugada, nos corredores.

Parte destas lendas urbanas são baseadas em ocorrências reais, mas que foram sendo distorcidas ao longo do tempo. As características principais deste tipo de literatura são:

História sempre pequena, buscando o máximo de leitores com uma estrutura de fácil entendimento. Busca autenticidade por meio de fatos, locais reais, personagens conhecidos e provas. Todos que as contam geralmente dizem ter ouvido de alguém conhecido e procuram dar veracidade ao fato como se tivesse realmente vivido.

Entre as lendas urbanas famosas no Brasil destacam-se: A loira do banheiro, A Noiva da estrada, Passageira fantasma, O roubo do rim e Bonecos assassinos. A lista é mesmo grande.