Ricky Martin processa sobrinho em R$ 105 milhões após acusação de incesto

O cantor Ricky Martin, de 50 anos, entrou com um processo contra Dennis Yadiel Sanchez, 21, sobrinho que o acusou de incesto, violência doméstica e assédio moral e sexual em Porto Rico.

De acordo com o site TMZ, o intérprete de “Living La Vida Loca” pede US$ 20 milhões – cerca de R$ 105 milhões, na cotação atual – em indenização pelos prejuízos que sofreu devido à repercussão do caso.

Na ação protocolada hoje na cidade de San Juan, capital do país natal de Martin, o cantor afirma que foi “perseguido, assediado e extorquido por uma pessoa mal-intencionada” e que perdeu vários contratos de trabalho por conta das acusações feitas por Dennis.

Dennis entrou em julho com um processo contra o tio famoso, afirmando que teve uma relação incestuosa com ele por sete meses e que teria sido agredido e perseguido pelo músico, após tentar terminar a relação.

Semanas depois, Dennis voltou atrás e retirou as acusações. No entanto, Ricky Martin afirma que o rapaz seguiu assediando-o depois disso, mandando mensagens nas redes sociais exigindo dinheiro para não “assassinar a reputação e integridade” do parente famoso.

Martin também pede uma ordem de restrição que impeça Dennis de se aproximar de outros membros da família, que, na alegação do ex-Menudo, estariam sentindo-se ‘inseguros’ diante da possibilidade de aproximação do rapaz.