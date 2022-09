Rio Acre atinge cota histórica de seca neste sábado; situação é preocupante

O tempo seco e de intenso calor assola o estado do Acre. Na manhã deste sábado (10), a situação ficou ainda mais preocupante com o nível do rio em 1,30m às 6h.

Esta é a pior cota já registrada para o nível do manancial que banha a capital acreana e abastece milhares de famílias. Essa mesma medição foi registrada em 17 de setembro de 2016.

A Defesa Civil já havia anunciado uma seca severa para este período. No último dia 29 de agosto o rio alcançou a pior marca do ano com a medição de 1,50m. Os riobranquenses, que já sofrem com a falta de água, poderão passar por um racionamento ainda maior.