Rio Acre registra pior nível da história nesta quarta-feira, diz Defesa Civil

O Rio Acre registrou o pior nível da história na manhã desta quarta-feira (27), com a marca de 1,27 metros. O recorde anterior tinha sido registrado em setembro de 2016, com 1,30 metros. A operação de abastecimento de água nas comunidades foi intensificada, de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão.

Este ano já ultrapassou o recorde histórico, com a marca de 1,29 metros registradas no último dia 11 de setembro.

“Eu já venho alertando a população, em todas as oportunidades que tenho com a imprensa, sobre a gravidade da situação. Essas altas ondas de calor estão sendo muito frequentes e isso provoca uma queda ainda maior no nível dos rios”, lamentou o coronel.

Cláudio Falcão destacou ainda que não existe previsão de chuvas para resolver o problema do nível dos rios, pelo menos até a segunda quinzena de outubro.

“Estamos em alerta por conta de chuvas intensas, mas essas chuvas não resolvem a situação e só trazem ainda mais prejuízos”, enfatizou.

Chuvas intensas

No Boletim do Tempo lançado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) do Governo do Acre, um aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informa um perigo potencial com previsão de chuvas intensas. De acordo com a previsão, os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.