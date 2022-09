Rio Branco começa a definir elenco para a Copa Verde 2022

Com quatro atletas remanescentes da disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco começa a intensificar sua preparação pensando na disputa da primeira fase da Copa Verde 2022.

Na última terça-feira (20), o presidente estrelado Valdemar Neto reafirmou que vai priorizar um time caseiro para a disputa do torneio interestadual, mas não descartou a contratação de dois jogadores de outros centros para reforçar o elenco na competição.

O dirigente explicou que vai aguardar pelo menos uma semana para anunciar os dois reforços. Uma avaliação do elenco será realizada pela comissão técnica estrelada.

O adversário do Rio Branco na competição será a Tuna Luso, do Pará. O duelo ocorre em jogo único, agendado para o dia 29 de outubro, no estádio Florestão.

O goleiro Ramon, os zagueiros Bebê, Hugo e Felipe, os laterais Isaías e Nathan, os volantes Arley e Léo, os meias Matheus Hassen e Ciel e ainda o atacante Marcos Bahia são alguns dos nomes estrelados para o torneio.

No entanto, o volante Léo ainda vai passar por exames clínicos no joelho para a confirmação ou não sua presença no torneio interestadual.