Rio Branco pede auxílio do governo federal para gratuidade de transporte público de idosos

Rio Branco é uma das quase 800 cidades brasileiras que enviou ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) propostas para a solicitação de recursos do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano.

O governo federal vai destinar R$ 2,5 bilhões em recursos para a gratuidade de maiores de 65 anos.

O ministro de Desenvolvimento, Daniel Ferreira, avalia que o setor do transporte público foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19.

“O setor de transporte público foi um dos mais afetados da economia em decorrência da pandemia do coronavírus, em razão da diminuição de circulação de pessoas nas cidades. Agora, temos esse auxílio que vai ajudar estados e municípios a enfrentarem essa redução”.

O repasse começará a ser feito a partir do dia 30 de setembro e deve ser concluído até 31 de dezembro deste ano.